 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le KOSPI sud-coréen atteint un niveau record alors que SK Hynix rejoint le club des entreprises valant 1 000 milliards de dollars, après Samsung et Micron
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 03:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des données et du contexte tout au long du texte) par Jihoon Lee et Yena Park

L'indice boursier de référence sud-coréen KOSPI a atteint un niveau record mercredi, SK Hynix ayant rejoint ses concurrents dans le secteur des puces mémoire, Samsung Electronics et Micron Technology, dans le club des entreprises affichant une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, grâce à une reprise alimentée par l'intelligence artificielle.

L'indice KOSPI .KS11 a grimpé jusqu'à 5 % pour atteindre 8 450,26 points, son plus haut niveau jamais enregistré, ces fortes hausses déclenchant un mécanisme de limitation dit « sidecar » qui a temporairement suspendu le trading algorithmique.

Les actions de SK Hynix 000660.KS ont bondi jusqu'à 11,1 %, portant la valeur boursière du fabricant de puces à un record de 1 624 milliards de wons (soit 1 080 milliards de dollars).

La forte demande en puces mémoire haut de gamme utilisées dans les chipsets d'IA, comme ceux conçus par Nvidia NVDA.O , a resserré l'offre et fait grimper les prix, profitant ainsi aux plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs.

Le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS a dépassé pour la première fois les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière le 6 mai, tandis que la société américaine Micron Technology a franchi ce cap mardi.

Avec la hausse de mercredi, qui a également fait grimper l'action Samsung Electronics jusqu'à 8 % pour atteindre un nouveau record, le géant de l'électronique et SK Hynix représentaient 50 % de l'indice de référence sud-coréen en termes de capitalisation boursière.

Le KOSPI, qui s'est imposé comme le marché le plus performant au monde dans le contexte d'un boom mondial de l'IA, a progressé de 98 % depuis le début de l'année, après une hausse de 76 % l'année dernière.

Les actions de Samsung Electronics ont progressé de 165 % depuis le début de l'année, tandis que celles de SK Hynix ont grimpé de 245 % et celles de Micron Technology de 214 %. (1 $ = 1 507,8300 wons)

Devises

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
895,8800 USD NASDAQ +19,29%
NVIDIA
214,8600 USD NASDAQ -0,22%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 03:15:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,2595 -18,78%
CAC 40
8 239,92 +0,82%
Pétrole Brent
96,92 -2,37%
DBT
0,19 +111,11%
SOITEC
157,25 -5,67%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank