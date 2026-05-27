Le KOSPI sud-coréen atteint un niveau record alors que SK Hynix rejoint le club des entreprises valant 1 000 milliards de dollars, après Samsung et Micron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des données et du contexte tout au long du texte) par Jihoon Lee et Yena Park

L'indice boursier de référence sud-coréen KOSPI a atteint un niveau record mercredi, SK Hynix ayant rejoint ses concurrents dans le secteur des puces mémoire, Samsung Electronics et Micron Technology, dans le club des entreprises affichant une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, grâce à une reprise alimentée par l'intelligence artificielle.

L'indice KOSPI .KS11 a grimpé jusqu'à 5 % pour atteindre 8 450,26 points, son plus haut niveau jamais enregistré, ces fortes hausses déclenchant un mécanisme de limitation dit « sidecar » qui a temporairement suspendu le trading algorithmique.

Les actions de SK Hynix 000660.KS ont bondi jusqu'à 11,1 %, portant la valeur boursière du fabricant de puces à un record de 1 624 milliards de wons (soit 1 080 milliards de dollars).

La forte demande en puces mémoire haut de gamme utilisées dans les chipsets d'IA, comme ceux conçus par Nvidia NVDA.O , a resserré l'offre et fait grimper les prix, profitant ainsi aux plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs.

Le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS a dépassé pour la première fois les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière le 6 mai, tandis que la société américaine Micron Technology a franchi ce cap mardi.

Avec la hausse de mercredi, qui a également fait grimper l'action Samsung Electronics jusqu'à 8 % pour atteindre un nouveau record, le géant de l'électronique et SK Hynix représentaient 50 % de l'indice de référence sud-coréen en termes de capitalisation boursière.

Le KOSPI, qui s'est imposé comme le marché le plus performant au monde dans le contexte d'un boom mondial de l'IA, a progressé de 98 % depuis le début de l'année, après une hausse de 76 % l'année dernière.

Les actions de Samsung Electronics ont progressé de 165 % depuis le début de l'année, tandis que celles de SK Hynix ont grimpé de 245 % et celles de Micron Technology de 214 %. (1 $ = 1 507,8300 wons)