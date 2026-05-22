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Le Kenya va baisser le prix du gazole après les manifestations contre la flambée des coûts de l'énergie
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 10:03

Le président du Kenya William Ruto a déclaré vendredi que le gouvernement allait baisser le prix du gazole, une mesure annoncée quelques jours après des manifestations violentes contre la hausse du coût de la vie induit par la guerre au Moyen-Orient, qui a fait flamber les prix énergétiques.

Quatre personnes ont été tuées lundi dans ces manifestations organisées dans plusieurs villes du pays et trente autres ont été blessées.

Dans un discours télévisé, William Ruto a précisé qu'il avait ordonné une baisse du prix du diesel de 10 shillings kényans (0,067 euro) pour le cycle de tarification de juin-juillet afin de contribuer à stabiliser les prix à la pompe et d'apporter un soulagement supplémentaire aux consommateurs.

Il a ajouté que le gouvernement avait consacré au moins 28,1 milliards de shillings pour des mesures de réduction des prix du carburant, telles que des allègements fiscaux, entre avril et juin.

(Vincent Nzilani Mumo, Version française Benoit Van Overstraeten)

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