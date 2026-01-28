Le Kazakhstan qualifie de "très positive" la nouvelle de sa victoire dans l'affaire Karachaganak

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre de l'énergie du Kazakhstan, Yerlan Akkenzhenov, a déclaré mercredi que la nouvelle selon laquelle un consortium international développant le champ de Karachaganak avait perdu une procédure d'arbitrage intentée par le gouvernement du Kazakhstan était "une très bonne et très encourageante nouvelle".

Bloomberg News a rapporté lundi , citant des personnes familières avec le dossier, qu'un consortium dirigé par Eni

ENI.MI et Shell SHEL.L avait perdu l'affaire, ce qui les rendait redevables d'une compensation pouvant aller jusqu'à 4 milliards de dollars.