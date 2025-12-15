Le Kazakhstan prévoit une décision d'arbitrage sur Karachaganak avant la fin de l'année

Le ministre de l'énergie du Kazakhstan, Yerlan Akkenzhenov, a déclaré lundi qu'une décision dans une affaire d'arbitrage impliquant un consortium international développant le champ de pétrole et de condensats de gaz de Karachaganak était attendue avant la fin de l'année.

S'adressant aux journalistes dans la capitale Astana, Yerlan Akkenzhenov a déclaré: "Une procédure d'arbitrage est en cours concernant le projet Karachaganak. Nous attendons une décision ce mois-ci, et elle devrait être prise avant la fin de l'année."

En 2023, le pays d'Asie centrale a déposé des plaintes contre les promoteurs de ses gisements pétroliers de Kashagan et de Karachaganak pour des coûts contestés s'élevant respectivement à 13 milliards de dollars et à 3,5 milliards de dollars.

Le Kazakhstan est en conflit depuis des années avec les compagnies pétrolières internationales au sujet des coûts, déposant des plaintes de plusieurs milliards de dollars à leur encontre.

Yerlan Akkenzhenov a également déclaré que le gouvernement rassemblait des documents en vue d'une deuxième action en justice, plus importante, contre le consortium Kashagan, dont la valeur n'a pas été divulguée.

Il a précisé que cette affaire serait examinée par les tribunaux en 2026 et 2027.

La décision attendue ce mois-ci concerne le champ exploité par le consortium Karachaganak Petroleum Operating, qui comprend Eni ENI.MI avec 29,25 %, Shell SHEL.L avec 29,25 %, Chevron

CVX.N avec 18 %, Lukoil LKOH.MM avec 13,5 % et KazMunayGaz

KMGZ.KZ avec 10 %.

Les critiques affirment que le gouvernement cherche simplement à augmenter ses parts dans les principaux projets pétroliers et gaziers, ce qui s'apparente à un "nationalisme des ressources".

Les autorités kazakhes ont rejeté ces critiques, affirmant que leur objectif était de maîtriser les coûts gonflés par les majors occidentales.

En août, les autorités kazakhes ont déclaré qu'elles poursuivaient l'application d'une amende de 4,4 milliards de dollars à l'encontre de Kashagan pour ce qu'Astana a qualifié de violations écologiques sur le site.