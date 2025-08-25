Le Kazakhstan poursuit son action en infligeant une amende de 4,4 milliards de dollars contre le consortium Kashagan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un document officiel et une source, le département régional de l'écologie du Kazakhstan presse de continuer avec une amende de quelque 4,4 milliards de dollars à un consortium international qui exploite le gisement pétrolier géant de Kashagan, dans le cadre d'une longue bataille juridique.

Le consortium, qui comprend Eni ENI.MI , Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA et ExxonMobil XOM.N , désapprouve fortement une telle amende et continuera à poursuivre toutes les voies de recours disponibles contre la décision.