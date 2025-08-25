 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Kazakhstan poursuit son action en infligeant une amende de 4,4 milliards de dollars contre le consortium Kashagan
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un document officiel et une source, le département régional de l'écologie du Kazakhstan presse de continuer avec une amende de quelque 4,4 milliards de dollars à un consortium international qui exploite le gisement pétrolier géant de Kashagan, dans le cadre d'une longue bataille juridique.

Le consortium, qui comprend Eni ENI.MI , Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA et ExxonMobil XOM.N , désapprouve fortement une telle amende et continuera à poursuivre toutes les voies de recours disponibles contre la décision.

