Le Kazakhstan annonce que la production du gisement pétrolier géant de Tengiz approche de sa capacité
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 07:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La reprise de la production à Tengiz est plus lente que prévu, selon certaines sources

*

La production de Tengiz a été affectée par des pannes d'électricité à la fin du mois de janvier

*

Les exportations de pétrole du Kazakhstan devraient rester stables en 2026, selon le ministre

(Détails supplémentaires; paragraphes 3-8) par Tamara Vaal

Le ministre de l'énergie du Kazakhstan, Erlan Akkenzhenov, a déclaré vendredi que la production de pétrole avait presque atteint sa pleine capacité dans le plus grand champ pétrolifère de Tengiz, après qu'il ait été touché par une panne d'électricité à la fin du mois de janvier.

Une baisse de la production à Tengiz, dirigé par Chevron

CVX.N , a provoqué une chute des exportations de pétrole du Kazkhastan et a fait grimper les prix du pétrole sur le marché mondial.

"La production a pratiquement atteint sa pleine capacité, certains ajustements sont encore en cours", a déclaré le ministre à la presse.

Les exportations de pétrole du Kazakhstan cette année devraient être équivalentes à celles de 2025, a-t-il ajouté, tandis que les exportations du Caspian Pipeline Consortium, qui pompe le pétrole vers la mer Noire, n'ont connu aucun problème.

Mercredi, deux sources industrielles ont déclaré à Reuters que la production à Tengiz reprenait plus lentement que prévu en raison de perturbations dues au mauvais temps et à des alertes aux drones au terminal maritime CPC de la mer Noire en Russie.

Après les incendies de transformateurs survenus en janvier à Tengiz, le Kazakhstan a rétabli la production du champ pétrolifère supergéant le plus profond du monde, mais s'est heurté à des contraintes au niveau du CPC.

La production de pétrole à Tengiz est passée à 790 000 barils par jour (bpd) le 24 février, contre 660 000 bpd la veille, ont déclaré deux sources qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, en raison de la sensibilité de la situation.

Mais ce chiffre reste inférieur au niveau précédemment prévu de 950 000 bpj, ont déclaré les sources. Les calculs de Reuters montrent que la production actuelle de Tengiz est inférieure de 17 % aux prévisions.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

