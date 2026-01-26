Le Kazakhstan annonce la reprise prochaine de la production du vaste gisement de Tengiz, mais l'ampleur de la production reste incertaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Ministère de l'énergie: reprise de la production à Korolev et redémarrage prochain de Tengiz

*

TCO indique que la production de pétrole redémarre lentement après la panne du 18 janvier

*

Tengiz représente près de la moitié de la production pétrolière du Kazakhstan

*

Le CPC a rétabli sa pleine capacité de chargement après avoir effectué des travaux de maintenance

(Des informations de contexte sont ajoutées tout au long du texte; les sources sont sceptiques quant à la reprise de la production; l'oléoduc de la mer Caspienne rétablit une pièce cruciale d'équipement d'exportation) par Tamara Vaal, Felix Light et Vladimir Soldatkin

Le Kazakhstan est sur le point de reprendre la production de son plus grand champ pétrolier, a déclaré le ministère de l'énergie lundi, mais des sources industrielles ont déclaré que les volumes étaient encore faibles et qu'un cas de force majeure sur les exportations de CPC Blend était toujours en place.

Le douzième producteur mondial de pétrole a récemment connu plusieurs incidents, notamment des attaques de drones contre une installation d'exportation cruciale et un incendie et une panne d'électricité dans le plus grand champ pétrolifère du Kazakhstan, Tengiz, qui ont nui à sa production et à ses exportations.

Tengizchevroil, dirigé par Chevron CVX.N , a temporairement arrêté la production des champs pétroliers de Tengiz et Korolev le 18 janvier.

Chevron a déclaré lundi que la société avait repris la production de pétrole, sans citer le nom du champ.

L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES CHAMPS PÉTROLIERS EST RÉTABLIE

"Tengizchevroil (TCO) confirme le démarrage en toute sécurité du système de distribution d'électricité du site et la reprise de la production initiale de pétrole brut", a déclaré lundi un porte-parole de Chevron.

Séparément, le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré lundi que Tengiz se préparait à reprendre bientôt la production de pétrole, et que la production du champ pétrolifère de Korolev était déjà en cours.

"Le démarrage en toute sécurité du système d'alimentation électrique a été confirmé et le champ de Tengiz sera remis en service dans un avenir proche", a déclaré le ministère.

Toutefois, au moins deux sources industrielles ont exprimé leur scepticisme quant à l'ampleur de la production initiale de pétrole, notant que TCO n'a pas encore levé un cas de force majeure sur les fournitures de CPC Blend émis après l'arrêt du champ.

Chevron a déclaré qu'elle ne commentait pas les détails spécifiques de ses opérations.

Une source a déclaré que les champs ne produisaient plus qu'environ 8 000 tonnes métriques par jour, soit l'équivalent d'environ 60 000 barils par jour, ce qui ne représente qu'environ 6 % de leurs niveaux habituels.

JPMorgan a déclaré vendredi que Tengiz pourrait rester hors service pour le reste du mois, et a estimé que le brut du Kazakhstan en janvier devrait se situer en moyenne entre 1 million et 1,1 million de barils par jour, par rapport à un niveau habituel d'environ 1,8 million de bpj.

LE GOUVERNEMENT DU KAZAKHSTAN RENCONTRE EXXON

Le gouvernement du Kazakhstan a déclaré lundi que le Premier ministre Olzhas Bektenov avait rencontré le vice-président d'ExxonMobil XOM.N , Peter Larden, et avait demandé à la société énergétique américaine d'accélérer les travaux pour faire face à la panne et éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir.

Avec une participation de 25 %, ExxonMobil est le deuxième actionnaire du consortium TCO, derrière Chevron, qui en détient 50 %. La société kazakhe KazMunayGaz détient 20 % et la société russe Lukoil 5 % du groupe.

LE CONSORTIUM DU GAZODUC DE LA CASPIENNE REPREND LES OPÉRATIONS DU SPM-3

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui exploite le principal pipeline d'exportation du Kazakhstan, a déclaré dimanche qu'il avait rétabli sa pleine capacité de chargement à son terminal sur la côte russe de la mer Noire, après l'achèvement de la maintenance de l'un de ses trois points d'amarrage, connus sous le nom de SPM.

Une source industrielle a déclaré que le pétrolier Paschalis DD devrait accoster au terminal pour des chargements à partir du SPM-3 réparé lundi à 14 heures (1100 GMT).

Les exportations de pétrole via le CPC ont chuté de 24% en décembre par rapport au mois précédent, selon une source industrielle, pour atteindre 3,98 millions de tonnes métriques, soit environ 1,02 million de barils par jour.