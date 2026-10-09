Le jury chargé de l'affaire opposant Qualcomm à Arm rendra son verdict la semaine prochaine, à l'issue de ses délibérations dans ce litige contractuel

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(Mises à jour avec de nouvelles informations sur les délibérations et la date à laquelle le jury rendra son verdict)

* Qualcomm demande au jury de conclure qu’Arm a intentionnellement entravé les relations avec Meta en divulguant la lettre relative à la violation de 2024

* Qualcomm affirme qu’Arm a retenu des correctifs logiciels et des outils de conception, en violation des contrats de licence

* Le juge ne s'est pas encore prononcé sur la demande de Qualcomm visant à cesser de verser des redevances pendant cinq ans

par Tom Hals et Stephen Nellis

Le jury chargé d’examiner le procès intenté par le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O contre le fournisseur de technologies de puces Arm Holdings O9Ty.F n’est pas parvenu vendredi à rendre un verdict quant à savoir si Arm avait violé les accords de licence et délibérément saboté certaines transactions de Qualcomm avec Meta Platforms META.O .

Ce procès de cinq jours, qui s’est achevé cette semaine, était le deuxième en deux ans entre les deux entreprises. Il a mis en évidence la détérioration de leurs relations commerciales après que le groupe SoftBank 9984.T a pris le contrôle d’Arm en 2016 et qu’Arm est passé de l’octroi de licences pour la technologie nécessaire à la fabrication de puces à la vente de ses propres puces.

L'enjeu est de savoir si Qualcomm, dont la licence pour l'architecture informatique d'Arm court jusqu'en 2033, pourra à terme s'accorder sur les conditions relatives aux nouvelles versions de l'architecture d'Arm.

Après avoir délibéré pendant environ quatre heures vendredi, le jury n’était pas parvenu à un verdict, indiquant qu’il reprendrait ses délibérations mardi.

Qualcomm souhaite que le jury conclue qu’Arm a violé ses contrats de licence en refusant de fournir des correctifs logiciels et des outils pour ses conceptions, et en enfreignant un accord visant à garantir que Qualcomm paie un prix ne s’écartant pas de plus de 10 % du prix le plus bas pour les conceptions de processeurs d’Arm.

Elle souhaite également que le jury conclue qu’Arm a tenté de faire échouer les négociations de Qualcomm avec Meta en divulguant à Bloomberg, en 2024, une lettre d’Arm informant Qualcomm qu’elle aurait enfreint un accord de licence essentiel.

Cette semaine, l’équipe juridique d’Arm a tenté d’attirer l’attention du jury sur son argument selon lequel Qualcomm n’avait subi aucun préjudice du fait des allégations contenues dans son action en justice, qu’Arm a présentée comme une tentative d’exercer une pression alors que les deux parties se disputaient les conditions de licence. Un procès sans jury connexe s’est également tenu cette semaine afin de déterminer si Arm négocie de bonne foi ces conditions, bien qu’une décision à ce sujet puisse intervenir bien après le verdict de vendredi.

Le procès devant le tribunal fédéral de Wilmington, dans le Delaware, s’est articulé autour de nombreux épisodes similaires à ceux du procès de 2024, au cours duquel Arm n’avait pas réussi à convaincre le jury que Qualcomm avait violé son accord de licence avec Arm. Les deux procès ont donné lieu à des témoignages du directeur général d’Arm, Rene Haas, et du directeur général de Qualcomm, Cristiano Amon, et ont été présidés par la juge fédérale de district Maryellen Noreika.

L’avocate de Qualcomm, Karen Dunn, a déclaré dans son exposé introductif que cette affaire revêtait une grande gravité pour l’entreprise.

“C’est vraiment grave, car l’ensemble de l’activité de Qualcomm dans le domaine des puces dépend d’Arm et du respect par Arm de son contrat et de ses promesses,” a-t-elle déclaré lundi.

Qualcomm souhaitait que la juge Noreika statue, avant le procès, qu’une clause des accords de licence autorisait Qualcomm à cesser de verser des redevances pendant cinq ans en cas de violation du contrat. Elle n’a pas encore rendu sa décision, et Arm a fait valoir que cette pénalité relative aux redevances était inapplicable.

“Ils n’ont subi le moindre préjudice,” a déclaré lundi l’avocat d’Arm, Gregg LoCascio, au jury.