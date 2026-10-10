Surfeurs étrangers tués au Mexique: les trois accusés reconnus coupables

Debra (g) et Martin Robinson, les parents des frères Callum et Jake Robinson, assassinés lors d'un séjour de surf en avril 2024, arrivent au tribunal pour l'audience du procès de trois suspects de meurtre, à Ensenada, le 9 octobre 2026 dans l'Etat de Basse-Californie, au Mexique ( AFP / Guillermo Arias )

Un tribunal mexicain a déclaré coupables vendredi les accusés du meurtre de deux surfeurs australiens et de leur ami américain en 2024, qui avait suscité l'indignation dans les pays des trois jeunes hommes.

Le juge a estimé que les suspects, tous trois Mexicains, avaient agi avec préméditation, a constaté un journaliste de l'AFP présent dans la salle d'audience du tribunal d'Ensenada, ville connue pour être un paradis du surf et qui fut le théâtre de ces crimes.

Le juge doit prononcer les peines la semaine prochaine.

Les frères australiens Jake et Callum Robinson, âgés respectivement de 30 et 33 ans, ont été tués en avril 2024 avec leur ami américain Carter Rhoad, 30 ans, pendant qu'ils campaient sur une plage isolée d'Ensenada en Basse-Californie (nord-ouest du Mexique).

Leurs corps avaient été retrouvés plusieurs jours après leur disparition, avec des blessures par balle à la tête.

Le ministère public a souligné lors du procès que les trois étrangers avaient été surpris sans défense et que l'un des accusés s'était vanté de détenir des biens volés aux victimes.

Selon le témoignage de la petite amie du principal suspect, surnommé "El Kekas", ce dernier a raconté que Carter Rhoad l'avait supplié de l'épargner en précisant qu'il était marié.

210 ans requis

Le parquet a requis 210 ans de prison contre chacun d'entre eux, bien que la peine maximale en Basse-Californie soit de 60 ans.

La petite amie du principal accusé a été condamnée en novembre, dans un procès distinct, à 20 ans de prison après avoir reconnu avoir été l'instigatrice du vol visant à dérober les pneus d'une camionnette.

La mère des fils Robinson, Debra, a versé des larmes à l'annonce du verdict vendredi.

"Ce qui fait le plus mal, c'est que, dans leurs derniers instants, ils aient été traités avec une telle cruauté", avait-elle témoigné jeudi.

"Le verdict de culpabilité prononcé aujourd'hui représente un moment significatif dans notre long et douloureux cheminement pour obtenir justice pour nos enfants bien-aimés", a déclaré le père, Martin Robinson, en lisant un communiqué au nom de sa famille.

La Basse-Californie, l'un des États du Mexique connaissant le plus de violences, est minée par le crime organisé et le trafic de drogue. Mais les activités des cartels y affectent rarement les touristes.

D'autres visiteurs étrangers ont toutefois été pris pour cible par des criminels sur la côte Pacifique du Mexique ces dernières années.

En novembre 2015, deux surfeurs australiens qui voyageaient dans l'État de Sinaloa (nord-ouest), Dean Lucas et Adam Coleman, avaient été assassinés et leurs corps brûlés.