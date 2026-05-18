Le juge rejette la demande de Mangione, accusé du meurtre d'un directeur général, visant à faire exclure les preuves relatives à l'arme à feu et au carnet de notes

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* Un juge autorise le ministère public à présenter une arme à feu et un carnet lors d'un procès pour meurtre

* La décision rejette d'autres éléments de preuve, le juge ayant estimé que la perquisition était illégale

* Le procès pour meurtre doit débuter le 8 septembre, un autre procès fédéral est prévu en novembre

(Reformulation du titre et du chapeau, ajout de détails tirés de la décision aux paragraphes 5 et 8, commentaire au paragraphe 5) par Jack Queen

Luigi Mangione, accusé d'avoir tué le directeur général de UnitedHealthcare, n'a pas réussi lundi à convaincre un juge new-yorkais d'exclure l'arme du crime présumée des preuves présentées au procès, bien que les procureurs ne soient pas autorisés à présenter certains autres objets trouvés dans son sac à dos. Mangione, 28 ans, est accusé d'avoir abattu Brian Thompson, un dirigeant du secteur de l'assurance maladie , sur un trottoir de Manhattan en décembre 2024.

Les responsables publics ont condamné ce meurtre effronté, mais celui-ci est devenu emblématique de l’antipathie de certains Américains envers les pratiques du secteur de l’assurance maladie et la hausse des coûts.

Mangione a plaidé non coupable des chefs d'accusation de meurtre, de détention d'arme et de falsification. Son procès doit débuter le 8 septembre et devrait durer six semaines. La décision du juge Gregory Carro permet aux procureurs de présenter des preuves à charge contre Mangione, notamment une arme du crime potentielle et un carnet contenant des notes potentiellement incriminantes, tout en accordant à Mangione une victoire partielle en excluant d’autres éléments de preuve.

Un porte-parole du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré que les procureurs étaient impatients de présenter leur dossier. Un représentant de Mangione a refusé de commenter.

Carro a écarté certains éléments de preuve trouvés dans le sac à dos de Mangione lors de son arrestation en Pennsylvanie, estimant que la police avait fouillé le sac de manière illégale sans mandat. Ces éléments comprenaient un chargeur de pistolet chargé, un téléphone portable et une puce informatique. Le juge a néanmoins autorisé une deuxième fouille du sac à dos au poste de police et a déclaré que les objets qui y avaient été retrouvés étaient recevables. Parmi ces objets figuraient une arme à feu qui, selon les procureurs, correspond à l'arme du crime, ainsi que le carnet contenant des notes sur le désir de "buter" un dirigeant d'une compagnie d'assurance.

Carro a rejeté la demande de Mangione visant à exclure ses premières déclarations aux forces de l'ordre, rejetant son argument selon lequel il avait été interrogé illégalement.

Le juge a rendu sa décision lors d'une brève audience devant un tribunal de l'État de New York à Manhattan, en présence de Mangione.

PREUVES SUPPLÉMENTAIRES Les avocats de Mangione ont fait valoir que le contenu de son sac à dos et les déclarations qu’il avait faites aux forces de l’ordre lors de son arrestation en Pennsylvanie étaient irrecevables, car il avait été fouillé illégalement et n’avait pas été informé de ses droits.

Les procureurs nient que Mangione ait été fouillé et interrogé illégalement.

Dans leurs conclusions, les procureurs ont détaillé un large éventail de preuves reliant Mangione au meurtre, notamment de l'ADN, des empreintes digitales, des centaines d'heures d'enregistrements vidéo, un téléphone portable et un autre sac à dos qu'il aurait laissé tomber lors de sa fuite depuis New York.

Thompson, qui dirigeait la branche d'assurance santé UNH.N du groupe UnitedHealth, a été abattu le 4 décembre 2024 devant l'hôtel Hilton où la société tenait une réunion d'investisseurs.

Mangione a été arrêté en Pennsylvanie après une chasse à l'homme de cinq jours et est incarcéré depuis lors.

Les procureurs de l’État avaient initialement inculpé Mangione de terrorisme, mais Carro a rejeté cette accusation après avoir conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer que les actes présumés de Mangione visaient à influencer la politique publique.

Les procureurs fédéraux du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York ont, de leur côté, retenu contre Mangione des chefs d'accusation de meurtre, de détention d'armes et de harcèlement.

En janvier, le juge chargé de l’affaire a rejeté les accusations de meurtre et de détention d’armes pour vice de forme. Cela a écarté la possibilité d’une peine de mort. Mangione a plaidé non coupable des chefs d'accusation de harcèlement restants et risque la prison à vie s'il est reconnu coupable.