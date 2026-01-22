Le juge des faillites américain approuve la vente du fabricant de Roomba à un fabricant chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

Un juge des faillites américain a approuvé jeudi l'offre d'un fabricant chinois d'acquérir le fabricant de Roomba, iRobot, bien que la vente doive encore être approuvée par d'autres régulateurs américains.

La société a déposé le bilan en décembre après avoir subi la pression de concurrents moins chers, y compris des rivaux chinois comme Ecovacs, et des droits de douane américains qui ont coûté à iRobot 23 millions de dollars en 2025, selon les documents déposés au tribunal.

iRobot s'est placée sous la protection du chapitre 11 avec une dette d'environ 190 millions de dollars et un plan préétabli de vente de ses activités à la société chinoise Picea Robotics, son principal fabricant d'aspirateurs robotisés.

Le juge des faillites américain Brendan Shannon a approuvé le plan d'iRobot lors d'une audience à Wilmington, dans le Delaware, après avoir constaté qu'il bénéficiait d'un "soutien massif" de la part de ses créanciers et qu'aucune partie prenante ne s'opposait à la vente.

La faillite entraînera la disparition des actions existantes, mais iRobot s'est engagée à payer intégralement tous les créanciers de second rang, y compris les vendeurs et les fournisseurs.

Le gouvernement américain a indiqué dans un document judiciaire déposé mardi que la vente d'iRobot pourrait faire l'objet d'un examen par le Comité américain sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), un organisme interinstitutionnel chargé d'évaluer les investissements étrangers dans les entreprises américaines en fonction des risques pour la sécurité nationale.

Le CFIUS peut examiner toute transaction qui donne à un acheteur ou à un investisseur étranger l'accès à des données sensibles concernant des personnes américaines, mais le dossier du gouvernement n'a pas fait état d'un problème de sécurité particulier. Les aspirateurs Roomba collectent des données spatiales pendant qu'ils nettoient, créant ainsi des cartes des maisons des clients.

Roberto Kampfner, un avocat représentant Picea, a déclaré à Shannon que Picea discutait de la vente avec les autorités de réglementation américaines.

"Nous avons pris des mesures pour nous assurer que les questions de sécurité et de protection des données qui se posent dans cette affaire soient traitées de manière appropriée", a déclaré M. Kampfner.

Amazon.com AMZN.O a tenté d'acheter iRobot pour 1,4 milliard de dollars en 2023, mais l'opération a échoué en raison de l'opposition des régulateurs de la concurrence de l'UE et des États-Unis.