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Le Japon va simuler des cyberattaques alors que des failles dans le langage PHP perturbent l'Internet à l'échelle mondiale
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 11:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SoftBank suspend les alertes d'urgence sur mobile pendant une opération de maintenance visant à corriger une faille de sécurité dans PHP

* JR East rétablit certains services tandis que d'autres restent hors service dans l'attente de contrôles de sécurité

* Les développeurs PHP ont publié mercredi des correctifs et ont exhorté les utilisateurs à effectuer immédiatement la mise à jour

(Mise à jour des détails au paragraphe 18)

Le Japon a annoncé vendredi la mise en place d’une équipe chargée de simuler des cyberattaques à l’aide de l’IA afin d’identifier les failles des systèmes technologiques, alors que les organisations s’efforcent de limiter les risques liés aux failles du langage de programmation PHP , qui sous-tend une grande partie d’Internet.

Partout dans le monde, des sites web appartenant à des administrations et à des entreprises ont été mis hors ligne cette semaine après que la divulgation de vulnérabilités critiques dans ce langage de programmation très répandu a déclenché des millions de tentatives de piratage, contraignant les opérateurs de sites web à se dépêcher de protéger ou de fermer temporairement leurs systèmes.

Soulignant l’ampleur de la perturbation, le troisième opérateur mobile japonais, SoftBank 9434.T , a annoncé vendredi qu’il suspendait son système d’alerte d’urgence destiné aux utilisateurs de téléphones portables.

Cela signifie que les clients ne recevront pas d’alertes précoces en cas de tremblements de terre, d’alertes au tsunami ou d’informations relatives aux catastrophes et aux évacuations, le système faisant l’objet d’une maintenance visant à corriger une vulnérabilité de PHP, a précisé SoftBank.

Le Japon est régulièrement touché par des catastrophes naturelles et figure parmi les pays les plus exposés aux séismes au monde; le typhon Champi s’approche actuellement de la préfecture d’Okinawa, la plus méridionale du pays.

SoftBank, qui compte plus de 30 millions d’abonnés à des smartphones, a précisé que les utilisateurs pouvaient toujours recevoir des alertes sismiques via des services tels que l’application de sa filiale Yahoo.

« Une attaque peut réussir en exploitant une seule faille… C’est pourquoi il est important que nous changions notre façon de penser et que nous nous mettions à la place de l’attaquant », a déclaré vendredi le ministre japonais de l’Industrie, Ryosei Akazawa.

« Les défenseurs doivent également tirer parti de l’IA et réagir de manière proactive, en gardant une longueur d’avance. »

Nobuo Miwa, président de la société de cybersécurité S&J Corp, basée à Tokyo, a estimé que la réaction du gouvernement avait été trop lente.

«C’est comme essayer de s’attaquer à un bombardier avec une lance en bambou», a-t-il déclaré.

Les coupures d’urgence survenues cette semaine, de Tokyo à Helsinki , touchant les services bancaires, aériens, ferroviaires, fiscaux et gouvernementaux, ont constitué l’un des tests les plus spectaculaires pour les outils de programmation vieux de plusieurs décennies qui assurent le fonctionnement du Web.

Des entreprises telles que la société de courtage Nomura

8604.T , le groupe bancaire Mitsubishi UFJ Financial Group

8306.T , la compagnie aérienne ANA 9202.T et la compagnie ferroviaire East Japan Railway (JR East) 9020.T ont temporairement suspendu certains de leurs services Internet dans le cadre de mesures d’urgence.

Le ministère japonais des Finances, l’Agence nationale des impôts et l’Agence météorologique ont également suspendu certains de leurs services en ligne.

Vendredi, JR East a indiqué que certains services du groupe avaient repris, tandis que d’autres seraient rétablis une fois leur sécurité confirmée. Nippon Paint 4612.T a déclaré avoir appliqué un correctif de sécurité par mesure de précaution et que son site web était de nouveau accessible.

Les pirates ciblent probablement les entreprises japonaises en raison de la richesse de leurs archives, qui ne sont plus protégées par la barrière de la langue grâce à l’IA, a déclaré Eva Chen, directeur général de Trend Micro 4704.T .

Le Japon s’est trop reposé sur ses infrastructures existantes, qu’il jugeait suffisamment sûres, a-t-elle ajouté.

Les experts en cybersécurité ont indiqué que l’IA aidait les pirates à automatiser des tâches allant de la recherche de failles logicielles à la conception de campagnes de hameçonnage, rendant ainsi la cybercriminalité plus rapide, moins coûteuse et plus difficile à détecter.

Les développeurs de PHP ont publié mercredi des correctifs pour des failles qui se cachaient dans le logiciel depuis des années jusqu’à ce qu’elles soient découvertes grâce à l’IA. Ils ont exhorté les utilisateurs à « effectuer la mise à jour immédiatement ».

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