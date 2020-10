Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon va rejeter les eaux contaminées de Fukushima dans l'océan-médias Reuters • 16/10/2020 à 11:41









par Yuka Obayashi et Kaori Kaneko TOKYO, 16 octobre (Reuters) - Près d'une décennie après la catastrophe nucléaire de Fukushima, le gouvernement japonais a décidé de déverser dans la mer les eaux contaminées de la centrale détruite, ont annoncé les médias vendredi. Une annonce officielle devrait être faite plus tard ce mois-ci. Cette décision devrait se heurter à l'hostilité de pays voisins comme la Corée du Sud, qui a déjà intensifiée les tests d'irradiation des aliments en provenance du Japon, et risque d'impacter davantage l'industrie de la pêche à Fukushima. L'évacuation de l'eau contaminée de la centrale de Fukushima est un vieux problème pour le Japon, qui a stocké sur le site plus d'un million de tonnes d'eau contaminée dans d'énormes réservoirs. Vendredi, le ministre japonais de l'Industrie, Hiroshi Kajiyama, a déclaré qu'aucune décision sur l'évacuation de l'eau n'avait encore été prise, mais que le gouvernement entendait se prononcer rapidement. Il n'a donné aucun autre détail, y compris de calendrier. Selon le journal Asahi, la préparation d'une telle opération devrait prendre environ deux ans, car l'eau irradiée doit être filtrée avant d'être diluée avec de l'eau de mer et finalement rejetée dans l'océan. Tokyo Electric a déclaré prévoir d'éliminer toutes les particules radioactives de l'eau, à l'exception du tritium, un des isotopes de l'hydrogène difficile à séparer et considéré comme relativement inoffensif. La Corée du Sud a maintenu l'interdiction d'importer des fruits de mer de la région de Fukushima imposée après la catastrophe nucléaire et a convoqué un haut responsable de l'ambassade du Japon l'année dernière, afin de lui faire part de son inquiétude quant à l'évacuation de cette eau. (Kaori Kaneko, Yuka Obayashi, Mari Saito; version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

