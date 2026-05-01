Le Japon signe un premier prêt de 2,2 milliards de dollars dans le cadre de l'engagement d'investissement américain de 550 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Japon a signé un accord de prêt de 2,2 milliards de dollars pour la première série de projets relevant de son engagement d'investissement de 550 milliards de dollars aux États-Unis, marquant ainsi le coup d'envoi du financement lié à un accord commercial qui réduit à 15 % les droits de douane américains sur les importations japonaises.

La Banque japonaise pour la coopération internationale, établissement public, a déclaré vendredi qu'elle fournirait environ un tiers du financement de 2,2 milliards de dollars, le reste étant assuré par des banques commerciales.

Des sources proches du dossier ont indiqué que la part des banques commerciales serait fournie par Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T , Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T et Mizuho Financial Group 8411.T , et serait garantie par la société publique Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

Les trois premiers projets, d'une valeur totale de 36 milliards de dollars, comprennent une installation d'exportation de pétrole au Texas, une usine de diamants industriels en Géorgie et une centrale électrique au gaz naturel dans l'Ohio.

En vertu de l'accord conclu avec les États-Unis, les flux de trésorerie disponibles provenant des investissements seront répartis à parts égales entre les deux pays jusqu'à ce qu'une répartition spécifique soit atteinte, après quoi 90 % iront aux États-Unis.