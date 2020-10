Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon n'envisage pas de construire de nouveaux réacteurs nucléaires Reuters • 28/10/2020 à 05:09









TOKYO, 28 octobre (Reuters) - Le Japon n'envisage pas de construire de nouveaux réacteurs nucléaires pour atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici à 2050, a déclaré un porte-parole du gouvernement mercredi. Le Japon est le cinquième pays émetteur de dioxyde de carbone, et lutter contre les émissions des fournisseurs publics jouera un rôle important pour atteindre l'échéance fixée par le Premier ministre Yoshihide Suga. "Nous n'envisageons pas de construire de nouvelles centrales nucléaires", a déclaré Katsunobu Kato, secrétaire en chef du cabinet japonais, lors d'une conférence de presse. Le gouvernement japonais réexamine sa politique énergétique et cherche à utiliser les énergies renouvelables et ses centrales nucléaires existantes fonctionnant correctement, a-t-il ajouté. Yoshihide Suga a présenté les objectifs énergétiques japonais à 2050 après avoir déclaré vouloir atteindre la neutralité carbone dans la seconde moitié du siècle. Cet objectif s'aligne sur celui de l'Union européenne. (Tim Kelly; version française Camille Raynaud)

