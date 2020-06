Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon lance à son tour son application anti-coronavirus Reuters • 12/06/2020 à 19:10









TOKYO, 12 juin (Reuters) - Le Japon a l'intention de lancer à son tour la semaine prochaine une application pour smartphone basée sur la technologie d'Apple AAPL.O et Google d'Alphabet GOOGL.O censée contribuer à freiner la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le ministère de la santé du Japon. L'application, qui a besoin de Bluetooth pour fonctionner, permet de prévenir les personnes ayant été en contact (moins d'un mètre de distance pendant plus de 15 minutes) avec une personne contaminée par le coronavirus au cours des 14 jours précédents. D'après le ministère de la santé, les utilisateurs d'application qui ont été en contact avec un malade pourront obtenir rapidement une assistance au centre de santé publique et être testés au COVID-19. "Nous pensons qu'une augmentation du nombre d'utilisateurs contribuera à empêcher la propagation du virus", souligne le ministère. Afin de protéger la vie privée des utilisateurs, l'application japonaise ne collecte pas de données personnelles et la personne infectée restera anonyme pour les destinataires. De très nombreux pays ont lancé ce type d'application, dont la France, suscitant à chaque fois une controverse sur leurs risques potentiels en matière de libertés individuelles. (Kiyoshi Takenaka, William Maclean, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

