Le Japon et les États-Unis présélectionnent de premiers projets d'investissement de 550 milliards de dollars, dont un plan lié à SoftBank, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le code manquant, sans modifier le texte) par Tamiyuki Kihara et Makiko Yamazaki

Le Japon et les États-Unis ont présélectionné quelques projets comme premiers candidats dans le cadre de l'investissement de 550 milliards de dollars prévu par Tokyo à destination des États-Unis, y compris un projet impliquant SoftBank Group 9984.T , ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la question.

Les deux gouvernements ont intensifié les discussions pour sélectionner les premiers projets dans le cadre du programme d'investissement, convenu dans le cadre de l'accord de Tokyo avec Washington pour abaisser les droits de douane sur les exportations japonaises vers les États-Unis, ont déclaré les sources lundi.

L'objectif est d'officialiser le premier projet avant la visite prévue de la Première ministre Sanae Takaichi aux États-Unis au printemps, selon les sources, qui ont demandé l'anonymat parce que les discussions ne sont pas publiques.

Au total, quatre sources ont déclaré qu'un projet d'infrastructure à grande échelle impliquant SoftBank Group dans la construction de centres de données figurait parmi les projets présélectionnés.

SoftBank n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le programme d'investissement du Japon comprendrait des fonds propres, des prêts et des garanties de prêts accordés par les agences publiques Japan Bank for International Cooperation (JBIC) et Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

Le Japon et les États-Unis ont organisé quatre réunions du comité de consultation depuis décembre pour discuter des projets potentiels, avec la participation du ministère américain du commerce et du ministère américain de l'énergie, et, au Japon, des ministères des affaires étrangères, des finances et de l'industrie, ainsi que de la JBIC et de la NEXI.

Des pourparlers ont déjà été entamés avec des mégabanques japonaises, qui pourraient se joindre à la JBIC pour financer les projets, ont ajouté les sources.

Sur la base des contributions du comité de consultation, le comité d'investissement dirigé par le secrétaire américain au commerce fera des recommandations au président Donald Trump, qui procédera à la sélection finale.

Alors qu'une décision de la Cour suprême des États-Unis sur la légalité des tarifs douaniens mondiaux de Trump est imminente, Tokyo a déclaré qu'il prévoyait de poursuivre l'initiative d'investissement indépendamment du résultat, affirmant qu'elle était conçue pour construire conjointement des chaînes d'approvisionnement clés et bénéficier aux deux pays.