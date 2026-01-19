 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Japon et les États-Unis présélectionnent de premiers projets d'investissement de 550 milliards de dollars, dont un plan lié à SoftBank, selon des sources
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le code manquant, sans modifier le texte) par Tamiyuki Kihara et Makiko Yamazaki

Le Japon et les États-Unis ont présélectionné quelques projets comme premiers candidats dans le cadre de l'investissement de 550 milliards de dollars prévu par Tokyo à destination des États-Unis, y compris un projet impliquant SoftBank Group 9984.T , ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la question.

Les deux gouvernements ont intensifié les discussions pour sélectionner les premiers projets dans le cadre du programme d'investissement, convenu dans le cadre de l'accord de Tokyo avec Washington pour abaisser les droits de douane sur les exportations japonaises vers les États-Unis, ont déclaré les sources lundi.

L'objectif est d'officialiser le premier projet avant la visite prévue de la Première ministre Sanae Takaichi aux États-Unis au printemps, selon les sources, qui ont demandé l'anonymat parce que les discussions ne sont pas publiques.

Au total, quatre sources ont déclaré qu'un projet d'infrastructure à grande échelle impliquant SoftBank Group dans la construction de centres de données figurait parmi les projets présélectionnés.

SoftBank n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le programme d'investissement du Japon comprendrait des fonds propres, des prêts et des garanties de prêts accordés par les agences publiques Japan Bank for International Cooperation (JBIC) et Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

Le Japon et les États-Unis ont organisé quatre réunions du comité de consultation depuis décembre pour discuter des projets potentiels, avec la participation du ministère américain du commerce et du ministère américain de l'énergie, et, au Japon, des ministères des affaires étrangères, des finances et de l'industrie, ainsi que de la JBIC et de la NEXI.

Des pourparlers ont déjà été entamés avec des mégabanques japonaises, qui pourraient se joindre à la JBIC pour financer les projets, ont ajouté les sources.

Sur la base des contributions du comité de consultation, le comité d'investissement dirigé par le secrétaire américain au commerce fera des recommandations au président Donald Trump, qui procédera à la sélection finale.

Alors qu'une décision de la Cour suprême des États-Unis sur la légalité des tarifs douaniens mondiaux de Trump est imminente, Tokyo a déclaré qu'il prévoyait de poursuivre l'initiative d'investissement indépendamment du résultat, affirmant qu'elle était conçue pour construire conjointement des chaînes d'approvisionnement clés et bénéficier aux deux pays.

Valeurs associées

SOFTBANK GROUP
21,515 EUR Tradegate -1,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des enfants dans un parc à Pékin, le 3 janvier 2026 ( AFP / Adek BERRY )
    La Chine continue de faire de moins en moins de bébés
    information fournie par AFP 19.01.2026 10:04 

    Le taux de natalité en Chine est tombé l'an dernier à son niveau le plus bas depuis le début de cette statistique en 1949, et ce malgré les efforts des autorités pour enrayer le déclin, selon des chiffres publiés lundi par le Bureau national des statistiques (BNS). ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    SNCF Voyageurs commande 15 nouveaux TGV à Alstom, pour environ 600 millions d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.01.2026 10:04 

    SNCF Voyageurs a annoncé lundi dans un communiqué la commande à Alstom de 15 TGV de nouvelle génération supplémentaires, pour un montant d'environ 600 millions d'euros, destinés notamment à "développer son offre" entre la France et la Belgique. Il s'agit de la ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Groenland: la Bourse de Paris plombée par les menaces douanières de Donald Trump
    information fournie par AFP 19.01.2026 10:03 

    La Bourse de Paris évolue en nette baisse lundi, accusant le coup après les menaces de droits de douane de Donald Trump contre plusieurs pays européens qui s'opposent à sa volonté d'annexer le Groenland. Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 1,23% à 8.157,31 ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Risque de correction sous les résistances
    MAUREL ET PROM : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 19.01.2026 10:01 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank