Le Japon et les États-Unis discutent de la construction d'une usine de puces électroniques

Le Japon et les États-Unis sont en pourparlers pour construire une usine de semi-conducteurs dans le cadre de leur accord d'investissement de 550 milliards de dollars, a rapporté jeudi le quotidien économique Nikkei.

Ce projet devrait représenter entre 2.000 et 3.000 milliards de yens (soit entre 12,85 et 19,27 milliards de dollars), et serait exploité par le fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O , qui se concentrerait sur les semi-conducteurs logiques, a rapporté le Nikkei sans citer de sources.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(1 dollar = 155,6600 yens)