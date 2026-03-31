Le Japon et la France envisagent de conclure un accord sur les terres rares pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine, selon Nikkei

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La Première ministre japonaise Sanae Takaichi et le président français Emmanuel Macron conviendront de créer une feuille de route pour diversifier les approvisionnements en terres rares et autres minéraux critiques, a rapporté mercredi le Nikkei.

Le rapport indique qu'une déclaration conjointe sera publiée par les deux dirigeants, qui exprimeront leurs préoccupations concernant les restrictions à l'exportation de minéraux critiques. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations contenues dans le rapport.

Les gouvernements japonais et français prévoient de lancer un projet public-privé dans le sud-ouest de la France à la fin de l'année pour raffiner les terres rares lourdes utilisées dans les moteurs de véhicules électriques et d'autres technologies, a rapporté Nikkei.

Sanae Takaichi et Emmanuel Macron confirmeront tous deux ce projet et d'autres plans visant à construire des chaînes d'approvisionnement en terres rares indépendantes de la Chine, selon le rapport.

L'accord intervient à un moment critique, alors que le Japon et les gouvernements et fabricants occidentaux s'efforcent de s'assurer un approvisionnement en minéraux de terres rares afin de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine, principal fournisseur et producteur de terres rares au monde.

Au début du mois de mars , Japan Australia Rare Earths, détenue conjointement par l'organisation publique Japan Organization for Metals and Energy Security et Sojitz Corp

2768.T , a conclu un accord avec l'entreprise australienne Lynas Rare Earths LYC.AX , le plus grand producteur de terres rares en dehors de la Chine .

En vertu de cet accord, Lynas réservera 75 % de sa production d'oxyde de terres rares lourdes à l'industrie japonaise, tandis que Japan Australia Rare Earths s'engagera à acheter la moitié de la production totale de terres rares lourdes de l'entreprise.

Le 20 mars, les États-Unis et le Japon ont également publié un plan d'action visant à développer des alternatives à la Chine pour les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et en terres rares, en se concentrant dans un premier temps sur des prix planchers pour un groupe sélectionné de minéraux. Le Japon et la France chercheront également à coopérer dans le domaine spatial, les entreprises des deux pays devant signer des protocoles d'accord sur 12 projets communs, notamment l'élimination des débris spatiaux et le lancement de fusées.

L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) et le CNES, l'agence spatiale française, apporteront leur soutien financier au développement des technologies spatiales des entreprises, en offrant des capitaux aux sociétés de leurs pays respectifs qui participent à des projets communs, ajoute le rapport.