Le Japon devrait reconstruire certaines centrales nucléaires vieillissantes - ministère

Le Japon aurait besoin de reconstruire entre deux et cinq réacteurs nucléaires vieillissants d'ici les années 2040 - et jusqu'à 14 d'ici les années 2050- afin de garantir un approvisionnement énergétique stable, a déclaré vendredi le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie.

Cette proposition, présentée lors d'une réunion sur la politique nucléaire, reflète une réorientation vers un recours accru à l'énergie atomique afin de répondre à la demande en électricité en hausse et de réduire les importations coûteuses de combustibles.

Les 14 nouvelles centrales nucléaires auraient une capacité d'environ 16 gigawatts (GW), a précisé le ministère.

Le Japon avait arrêté ses 54 réacteurs nucléaires en service après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, en raison des craintes du public concernant les normes de sécurité de l'industrie. Sur les 33 réacteurs restant opérationnels, 15 ont été redémarrés.

L'année dernière, Tokyo a révisé sa politique énergétique afin de maximiser l'utilisation de l'énergie nucléaire. Cependant, de nombreux réacteurs approchent ou dépassent leur durée de vie opérationnelle de 60 ans, ce qui soulève des inquiétudes quant à une future baisse de la capacité nucléaire, même si la remise en service des centrales à l'arrêt se poursuit.

En fixant des objectifs de remplacement concrets, le gouvernement vise à améliorer la prévisibilité pour les services publics, indique le projet, présenté à un moment où la demande en électricité devrait augmenter fortement sous l'impulsion des centres de données dédiés à l'IA.

Dans le cadre du plan énergétique actuel, le Japon vise à doubler la part du nucléaire dans son mix énergétique pour la porter à environ 20% d'ici l'exercice 2040.

La Première ministre Sanae Takaichi est une fervente partisane de l'énergie nucléaire, cherchant à alléger la facture liée aux importations de charbon, de gaz et de pétrole, qui alimentent 60% à 70% de la production d'électricité du Japon.

(Rédigé par Chang-Ran Kim; version française Rihab Latrache)