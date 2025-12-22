 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Japon approuve la finérénone de Bayer dans l'insuffisance cardiaque
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 10:47

Bayer a annoncé lundi que les autorités sanitaires japonaises avaient approuvé la finérénone dans le traitement des patients atteints d'insuffisance cardiaque présentant une fraction d'éjection ventriculaire gauche supérieure ou égale à 40%.

Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique allemand rappelle que la finérénone est le premier médicament ciblant la voie du récepteur des minéralocorticoïdes (MR) à démontrer des bénéfices cardiovasculaires statistiquement significatifs et cliniquement pertinents lors d'une étude de phase III dans cette indication.

Au Japon, environ 1,2 million de patients vivent avec une insuffisance cardiaque, dont 60% souffrent d'une FEVG ?40 %, une catégorie de patients pour lesquelles les options thérapeutiques étaient jusqu'ici limitées alors que ceux-ci présentent un risque élevé d'événements cardiovasculaires.

Les symptômes de l'insuffisance cardiaque peuvent inclure des étourdissements, un essoufflement, de la fatigue, des troubles du sommeil, une gêne thoracique, des oedèmes (gonflement des pieds et des jambes) et une toux ou une respiration sifflante chroniques.

D'autres demandes d'autorisation pour la finérénone dans cette même indication ayant trait à l'insuffisance cardiaque sont aujourd'hui en cours d'examen dans d'autres marchés, dont l'Union européenne et la Chine.


Valeurs associées

BAYER
35,665 EUR XETRA -0,60%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PEUGEOT INVEST : Le mouvement reste haussier
    PEUGEOT INVEST : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:56 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:49 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • WAVESTONE : L'indécision domine
    WAVESTONE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:47 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank