Le hedge fund John Locke Investments en liquidation

(NEWSManagers.com) - La société de gestion quantitative française John Locke Investments, fondée en 2001, se trouve actuellement en état de liquidation après avoir enclenché une procédure de dissolution anticipée début janvier, a appris NewsManagers. Un liquidateur amiable a été nommé.

La situation du gestionnaire, qui compte l’assureur SMA BTP à hauteur de 15% parmi ses actionnaires, avait été préalablement étudiée au cours d'une réunion du conseil d'administration de John Locke Investments le 2 novembre dernier. Les administrateurs ont exposé une situation financière ne permettant plus la continuation de la société, tant en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices que de fonds propres, selon des documents consultés par NewsManagers. La firme présentait une perte de plus de 570.000 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. Si l'exercice 2019 avait connu un léger excédent au-delà de 9.000 euros en termes de résultat net, John Locke Investments avait encaissé une perte de 1,8 million d'euros pour l'exercice 2018.

John Locke Investments, jadis incubé par une filiale de BNP Paribas Asset Management, et qui a aussi compté le groupe Oddo parmi ses actionnaires, indique avoir approché plusieurs sociétés du secteur pour «envisager l'arrivée de nouveaux investisseurs via une augmentation de capital ou une vente» de la société de gestion. Aucune des discussions n'a cependant abouti. Un document souligne également des divergences stratégiques entre François Bonnin, président directeur général de John Locke Investments, et Marc Botter, directeur général délégué. Le second a d'ailleurs été révoqué de ces fonctions le 25 novembre dernier.

Finaltis récupère un fonds

Le hedge fund gérait entre autres trois fonds Ucits. Finaltis a récupéré la gestion du fonds commun de placement de droit français FCP Cyril Systematic, aux encours avoisinant les 30 millions d'euros, depuis le 1er février 2022.

Cette opération a été agréée par l'Autorité des marchés financiers et réalisée en accord avec les équipes de John Locke Investments à l'origine des modèles systématiques mis en œuvre par ce fonds de suivi de tendance sur contrats à terme depuis juillet 2000.

«John Locke Investments a décidé de réorganiser son activité et ne disposera plus à terme des capacités humaines et opérationnelles nécessaires à la gestion du FCP Cyril Systematic. Par conséquent, nous vous informons que dans l’intérêt économique du Fonds et de ses investisseurs, John Locke Investments a proposé à la société de gestion Finaltis de devenir société de gestion du FCP Cyril Systematic», indique Finaltis dans une lettre aux investisseurs.