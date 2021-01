Le hedge fund Caxton ouvre un bureau à Monaco

(NEWSManagers.com) - Le hedge fund new-yorkais Caxton Associates a ouvert une succursale en principauté de Monaco, Caxton (Monaco) SAM, autorisée par le gouvernement princier depuis le 3 décembre, a appris NewsManagers. La société, fondée par Bruce Kovner en 1983, se spécialise dans les stratégies global macro. Caxton dispose de bureaux à New York, Londres, Princeton dans l'état du New Jersey ainsi qu'à Singapour. Caxton (Monaco) SAM dispose d'un capital initial de 450.000 euros. La société a pour objet le conseil et l'assistance dans la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme ; dans la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers ; ainsi que la gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger.