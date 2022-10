Le hedge fund américain Welton ouvre un centre de recherche à Paris

(NEWSManagers.com) - Le hedge fund Welton Investment Partners a annoncé la semaine dernière avoir ouvert un centre de recherche à Paris. Dénommé Welton France, cette filiale est directement supervisée par le fondateur de la firme, Patrick Welton, et le président et directeur des risques, Guillaume Detrait.

La société précise que cette ouverture coïncide avec le futur lancement de son premier fonds Ucits en Europe, dans le courant de l'automne. Le pôle parisien se limite à de la recherche, car Welton ne possède pas d'agrément de gestion en France.

L'équipe est composée de François Chevallier-Gravezat, chercheur et spécialiste du machine learning, et Matthieu Claudel, chercheur et spécialiste des stratégies macro systématiques. Le premier travaille pour le hedge funds américain depuis six ans, tandis que le second arrive de Millenium, où il était gérant quantitatif.

Fondée en 1989, et basée dans le Delaware, Welton compte des bureaux à New York et en Californie. La firme gérait 833 millions de dollars il y a tout juste un an. Elle est spécialisée dans les stratégies systématiques à rendement absolu.