Le Haut-Karabakh a détruit 4 hélicopteres, 15 drones et 10 tanks azéris-Défense

EREVAN, 27 septembre (Reuters) - Le ministère de la Défense du Haut-Karabakh a annoncé dimanche que l'armée de la région avait détruit quatre hélicoptères, 15 drones et dix tanks d'Azerbaïdjan au cours des heurts qui sont montés d'un cran dimanche matin. L'Arménie a décrété la loi martiale et mobilisé sa population masculine après des heurts avec l'Azerbaïdjan au sujet de la région au coeur d'un litige entre les deux pays depuis des décennies. (Nvard Hovhannisyan, Gilles Guillaume pour la version française)

