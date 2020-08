Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Hamas et Israël promettent un retour au calme en bordure de la bande de Gaza Reuters • 31/08/2020 à 22:12









GAZA, 31 août (Reuters) - Le gouvernement israélien et le Hamas se sont entendus pour mettre fin aux violences qui font rage depuis plusieurs semaines en lisière de la bande de Gaza, ont annoncé lundi les deux parties. Dans le cadre de cet accord négocié par un médiateur qatari, le Mouvement de la résistance islamique qui administre l'enclave depuis 2007 promet de mettre fin aux lancements de ballons incendiaires tandis que l'Etat hébreu s'engage à faire cesser les raids aériens, a déclaré un responsable palestinien. A l'issue de consultations avec le ministre de la Défense, Benny Gantz, l'Administration civile israélienne dans les Territoires palestiniens a par ailleurs confirmé la réouverture du principal point de passage des marchandises entre la bande de Gaza et Israël, ainsi que la reprise de la pêche jusqu'à 15 miles nautiques. Ces décisions sont "tributaires de la poursuite de l'accalmie et de la stabilité de la sécurité", ajoute-t-elle dans un communiqué. (Nidal Almughrabi, version française Jean-Philippe Lefief)

