Le groupement Feronord remporte le contrat OL32 Skavsta du projet East Link en Suède

Bouygues SA BOUY.PA :
* FERONORD REMPORTE LE CONTRAT OL32 SKAVSTA DU PROJET FERROVIAIRE EAST LINK EN SUÈDE
* LA PHASE D'EXÉCUTION ESTIMÉE À ENVIRON 1,2 MLD D'EUROS
* LA PHASE D'EXÉCUTION POURRAIT INTERVENIR DÉBUT 2028
* LA PREMIÈRE PHASE PRISE EN COMMANDE FIN MARS POUR 50 MLNS D'EUROS
* UN CONTRAT AVEC L'ADMINISTRATION SUÉDOISE DES TRANSPORTS TRAFIKVERKET
Texte original nGNE8gtxjh Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Rédaction de Gdansk)
