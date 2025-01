Le Groupe Zephirin Publie son Rapport d'Analyse ALRPD 2025

Londres, Royaume-Uni – 20 janvier 2025: Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD): Une entreprise HealthTech innovante, dédiée à l'amélioration de la santé mondiale grâce à des solutions de nutrition personnalisées fondées sur des données probantes, utilisant des technologies avancées, l'intelligence artificielle et la recherche scientifique, annonce que l'analyste The Zephirin Group a publié sa dernière mise à jour de couverture et sa notation d'investissement sur ALRPD. Le rapport détaille la thèse d'investissement, la notation d'investissement et l'objectif de cours.







Pour accéder au rapport, vous devez remplir et accepter les termes et conditions https://fr.rnplc.com/investors/presentations/disclaimer