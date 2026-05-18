Le groupe Volvo conclut un accord à l'amiable de 197 millions de dollars avec la Californie concernant les émissions excessives de ses camions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration concernant la Californie)

Le constructeur de camions Volvo Group VOLVb.ST a conclu lundiun accordà l'amiable de 197 millionsde dollars avec le California Air Resources Board (CARB) concernant des violations présumées de la réglementation californienne sur les moteurs de poids lourds.

Cet accord met fin aux allégations selon lesquelles Volvo n'aurait pas correctement déclaré la présence de dispositifs auxiliaires de contrôle des émissions sur plus de 10 000 de ses moteurs poids lourds des années-modèles 2010 à 2016 en Californie, ce qui aurait entraîné des émissions dépassant les limites réglementaires, a déclaré le CARB.

Volvo versera 13 millions de dollars d'amendes civiles, 71 millions de dollars au Fonds de contrôle de la pollution atmosphérique du CARB, consacrera 108 millions de dollars à des projets de réduction des émissions en Californie et remboursera 5 millions de dollars de frais au CARB, a déclaré le constructeur de camions.

* Dans le cadre de cet accord, Volvo proposera des mises à jour logicielles et une extension partielle de la garantie pour environ 7 200 moteurs en Californie.

* Le CARB a déclaré que Volvo avait agi de manière transparente et de bonne foi en expliquant et en améliorant les dispositifs de contrôle des émissions, et qu'il avait pleinement coopéré à l'enquête menée par l'État.

* Volvo a déclaré que cet accord ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité et qu'un examen interne n'avait révélé aucune preuve de mauvaise foi.

* La société a indiqué qu'elle comptabiliserait une charge de 197 millions de dollars dans ses résultats d'exploitation du deuxième trimestre, qui sera exclue du résultat d'exploitation ajusté, et que l'impact sur le flux de trésorerie d'exploitation du trimestre en cours s'élèverait à 89 millions de dollars, les sorties de trésorerie restantes étant réparties sur les cinq prochaines années.

* Le groupe Volvo publiera ses résultats du deuxième trimestre le 17 juillet.