Le groupe Volkswagen investira 186 milliards de dollars d'ici à 2030, a déclaré son président-directeur général au FAS

Le groupe Volkswagen, qui comprend les marques Porsche P911_p.DE et Audi, prévoit d'investir 160 milliards d'euros (186 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années, a déclaré le président-directeur général Oliver Blume à l'hebdomadaire Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAS).
"L'accent est mis sur l'Allemagne et l'Europe. Sur les produits, les technologies, les installations de production et les infrastructures", a déclaré Oliver Blume.
"Parallèlement, nous finançons des développements dans des domaines d'avenir tels que les cellules de batteries, les logiciels et la conduite autonome."
(1 $ = 0,8590 euro)
