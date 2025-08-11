Le groupe TKO en hausse, Paramount Skydance en baisse après l'accord de 7,7 milliards de dollars sur les droits de l'UFC aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

11 août -

** Les actions de la société de divertissement en direct TKO Group TKO.N , qui possède l'UFC, ont bondi de 7,3 % à 175,3 $

** TKO est en passe de réaliser sa plus forte hausse en une journée depuis mars 2024, si les gains se maintiennent

** À partir de 2026, Paramount PSKY.O , propriété de Skydance, deviendra la maison américaine exclusive de l'UFC dans le cadre d'un accord de droits de sept ans évalué à environ 7,7milliards de dollars

** PSKY distribuera en exclusivité l'ensemble des 13 événements numérotés de l'UFC et les 30 Fight Nights via sa plateforme de streaming direct, Paramount+, et certains événements numérotés seront diffusés en simultané sur CBS

** Les analystes de Jefferies estiment que "même avec cet accord de masse, TKO conserve des droits internationaux clés et gagne 2 minutes précieuses d'inventaire publicitaire par heure"

** PSKY en baisse de 1,1 % à 10,4 $ après avoir gagné environ 1,5 % plus tôt dans la journée

** En tenant compte des mouvements de la séance, TKO a progressé de plus de 23 % depuis le début de l'année, tandis que PSKY est resté stable