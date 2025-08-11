 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 698,61
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le groupe TKO en hausse, Paramount Skydance en baisse après l'accord de 7,7 milliards de dollars sur les droits de l'UFC aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 17:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

11 août -

** Les actions de la société de divertissement en direct TKO Group TKO.N , qui possède l'UFC, ont bondi de 7,3 % à 175,3 $

** TKO est en passe de réaliser sa plus forte hausse en une journée depuis mars 2024, si les gains se maintiennent

** À partir de 2026, Paramount PSKY.O , propriété de Skydance, deviendra la maison américaine exclusive de l'UFC dans le cadre d'un accord de droits de sept ans évalué à environ 7,7milliards de dollars

** PSKY distribuera en exclusivité l'ensemble des 13 événements numérotés de l'UFC et les 30 Fight Nights via sa plateforme de streaming direct, Paramount+, et certains événements numérotés seront diffusés en simultané sur CBS

** Les analystes de Jefferies estiment que "même avec cet accord de masse, TKO conserve des droits internationaux clés et gagne 2 minutes précieuses d'inventaire publicitaire par heure"

** PSKY en baisse de 1,1 % à 10,4 $ après avoir gagné environ 1,5 % plus tôt dans la journée

** En tenant compte des mouvements de la séance, TKO a progressé de plus de 23 % depuis le début de l'année, tandis que PSKY est resté stable

Valeurs associées

TKO GRP RG-A
175,260 USD NYSE +7,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank