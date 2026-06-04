Le groupe sud-coréen LG va adopter 10.000 processeurs graphiques Nvidia, selon le journal Maeil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour: commentaire de LG au paragraphe 3)
Le groupe sud-coréen LG va adopter 10.000 processeurs graphiques (GPU) de Nvidia NVDA.O , a rapporté jeudi le quotidien sud-coréen Maeil Business Newspaper, citant une source anonyme du secteur.
Ces GPU devraient servir à l'entraînement de l'IA par le centre de recherche en IA de LG et à un robot humanoïde en cours de développement par LG Electronics 066570.KS , a indiqué Maeil.
Un porte-parole de LG a déclaré que cette information ne pouvait être confirmée.
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