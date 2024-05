Le groupe SBM : les revenus ont progressé de 6% sur un an

(AOF) - Le groupe S.B.M. annonce un chiffre d'affaires en croissance de 6 % à 704 millions d’euros sur l'exercice 2023/2024. Le groupe spécialiste du tourisme attribue ce bon résultat à une forte activité estivale dans le Resort, des prix moyens en hausse et un taux d’occupation du parc locatif proche de 100%. Le résultat d’exploitation est en hausse de 1,4 million d’euros, à 73,6 millions d’euros et le résultat net est largement positif à 103,9 millions d’euros.

"Ces résultats confirment la solidité de notre modèle économique qui s'appuie sur la complémentarité de nos activités", commente Stéphane Valeri, président-délégué de la Société des Bains de Mer. "La nouvelle Gouvernance de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, dans le cadre de la réorganisation amorcée au début de l'exercice, produit indéniablement des effets positifs sur notre activité, tout en prenant en compte la mise en place de deux nouvelles directions, celle du développement international et celle du développement immobilier, qui récolteront à moyen terme les fruits de leurs investissements".

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.