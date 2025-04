Le groupe Saudia a commandé dix nouveaux avions à Airbus

Le groupe Saudia, propriétaire de la compagnie aérienne nationale saoudienne du même nom, a commandé à Airbus dix nouveaux avions pour équiper sa filiale à bas prix Flyadeal, a annoncé mercredi l'avionneur européen.

( AFP / REMY GABALDA )

La commande porte sur 10 Airbus A330-900, des modèles gros-porteurs qui serviront à "relier 250 destinations et à faciliter les déplacements de plus de 330 millions de voyageurs et 150 millions de touristes d'ici 2030", a présenté le directeur général du groupe Saudia, Ibrahim Al-Omar, cité dans le communiqué.

Cet objectif d'accroître le nombre de passagers s'inscrit dans le programme de réformes Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane qui veut transformer le royaume en un hub commercial et touristique et réduire sa dépendance aux revenus pétroliers.

Ces dix avions ne font pas partie de la grande commande de 105 appareils passée par le groupe Saudia à Airbus et annoncée en mai 2024 pour un montant estimé à 19 milliards de dollars, a précisé Airbus à l'AFP.

Selon le communiqué d'Airbus, Flyadeal exploite actuellement une flotte de 37 appareils de la famille A320 et Saudia une flotte de 93 appareils de la famille A320 et A330.

La date de livraison des nouveaux appareils n'a pas été communiquée.