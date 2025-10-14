Le groupe publicitaire français Havas revoit à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année, à la lumière des résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leo Marchandon

14 octobre - Le groupe publicitaire français Havas HAVAS.AS a fait état d'une croissance organique de 3,8% au troisième trimestre et a relevé ses perspectives financières à l'horizon 2025, citant notamment une bonne performance aux États-Unis.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Havas renforce ses capacités médias grâce à Horizon Global, une coentreprise avec la société américaine Horizon Media, qui combine des plateformes pilotées par l'IA et des réseaux d'agences pour cibler des comptes multinationaux dirigés par des clients américains.

Le partenariat permettra aux clients américains d'utiliser le réseau national d'Horizon et les réseaux internationaux d'Havas, les deux sociétés partageant les revenus et les bénéfices des comptes communs.

CITATIONS CLÉS

"Notre stratégie Converged.AI continue d'avoir un impact mesurable", a déclaré Yannick Bolloré, directeur général de Havas, dans un communiqué.

"Horizon est un acteur américain majeur, exclusivement américain. Les clients veulent de plus en plus des solutions globales", a déclaré François Laroze, directeur financier d'Havas, lors d'un appel avec des journalistes.

"Horizon n'avait pas la capacité de leur offrir un service unique, ils nous ont donc approché avec cette proposition de partenariat. C'est quelque chose qui peut nous apporter de nouveaux clients globaux en dehors des États-Unis, à l'échelle internationale", a-t-il ajouté.

CONTEXTE

Havas a achevé sa scission d'avec Vivendi en décembre 2024 et a commencé à négocier sur Euronext Amsterdam dans le but de libérer sa valeur actionnariale. La société a investi dans sa plateforme Converged AI et dans l'acquisition d'agences et cherche maintenant à bénéficier d'Horizon Global pour gagner des comptes médias mondiaux.

PAR LES CHIFFRES

L'entreprise prévoit désormais une croissance organique du chiffre d'affaires net comprise entre 2,5 % et 3,0 %, contre une prévision précédente supérieure à 2,0 %. La Marge d'exploitation ajustée devrait s'améliorer pour atteindre environ 12,9 %, par rapport à la fourchette précédente de 12,5 % à 13,5 %.