Le groupe Premium met un nouveau CGP dans son escarcelle

(NEWSManagers.com) - Le cabinet Linard Charbonnel basé à Toulouse rejoint le groupe présidé par Olivier Farouz.

Et une opération de plus ! La consolidation dans le domaine des conseillers en gestion de patrimoine bat son plein depuis plusieurs mois. Cette fois, c’est au groupe Premium d’annoncer une prise de participation au sein du cabinet indépendant Linard Charbonnel, spécialisé dans la gestion de fortune, le conseil en placements financiers et le courtage en assurances de personnes.

Implanté à Toulouse, le cabinet créé en 2010 opère sur la France et revendique plus de 215 millions d’euros d’encours.

L’entrée au capital de la société va permettre au cabinet Linard Charbonnel d’activer des leviers de croissance et d’accélérer son développement, indique un communiqué. L’opération renforce chez Premium sa 3ème activité principale dédiée au CGP après le courtage d’assurance et la gestion d’actifs. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 103,9 millions d’euros en 2021. Il compte par ailleurs plus de 6 milliards d’euros sous gestion à la fin du premier semestre 2022.