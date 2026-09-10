Le groupe portugais D3 poursuit Meta, TikTok et YouTube en justice pour conception créant une dépendance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Google aux paragraphes 3 et 4)

par Sergio Goncalves

L'association portugaise de défense des droits numériques D3 a engagé des poursuites contre Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, les accusant d'avoir conçu des fonctionnalités sur leurs plateformes destinées à rendre les utilisateurs accros, a-t-elle annoncé jeudi.

Ces quatre actions collectives, qui permettent à des associations d'intenter des poursuites au nom d'un groupe plus large de consommateurs, font suite à des actions en justice engagées dans d'autres pays pour contester la conception addictive des réseaux sociaux .

Un porte-parole de Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , propriétaire de YouTube, a déclaré que “proposer aux utilisateurs une expérience plus sûre et plus saine a toujours été au cœur de notre travail” et a mis en avant des outils tels que “Faire une pause” et les rappels d’heure de coucher, conçus pour aider les utilisateurs à gérer leurs habitudes de consultation.

“Nous allons examiner cette affaire et y répondre en temps voulu”, a déclaré le porte-parole.

Meta META.O , propriétaire de Facebook et d’Instagram, ainsi que ByteDance, propriétaire de TikTok, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Déposée par le cabinet d’avocats Andersen Tax & Legal Iberia auprès du tribunal civil de Lisbonne entre avril et mai, et rendue publique seulement maintenant après la pause estivale judiciaire, cette action en justice vise à “demander des comptes à ces plateformes et à les contraindre à offrir une expérience sûre à leurs utilisateurs”, a déclaré D3.

D3 a mis en avant des fonctionnalités telles que le défilement infini, la lecture automatique des vidéos, les notifications persistantes et les systèmes de recommandation hautement personnalisés.

En supprimant les pauses naturelles dans l’utilisation, en proposant en permanence du contenu personnalisé et en incitant sans cesse les utilisateurs à revenir, les plateformes créent des boucles de rétroaction comportementales similaires aux techniques utilisées depuis longtemps dans l’industrie des jeux d’argent, a déclaré D3.

“Les plateformes n'ont pas besoin d'être hyper-addictives”, a déclaré Ricardo Lafuente, président de D3.

“Un écosystème de réseaux sociaux sain, productif et éducatif est possible, mais seulement si les règles sont solides, correctement appliquées et ciblent ceux qui persistent à les ignorer”, a-t-il ajouté.

Des deux côtés de l’Atlantique, les réseaux sociaux font l’objet d’une surveillance de plus en plus étroite.

En février, TikTok a été mis en cause en vertu de la réglementation européenne pour des fonctionnalités prétendument addictives, tandis qu’en août, Meta a accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars pour régler des plaintes américaines liées à la dépendance.

Selon les données compilées par le site SocialMediaTransparency.org, ces quatre plateformes totalisaient 33 millions d’utilisateurs mensuels au Portugal au premier semestre 2026.