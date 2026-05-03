 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le groupe pharmaceutique belge UCB va racheter Candid Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/05/2026 à 19:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société biopharmaceutique belge UCB UCB.BR a conclu un accord en vue d'acquérir la société privée Candid Therapeutics dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars, ont annoncé dimanche les deux entreprises.

UCB versera 2 milliards de dollars en paiements initiaux et jusqu'à 200 millions de dollars en paiements d'étapes potentiels pour Candid Therapeutics, dont le siège social est situé en Californie et qui travaille sur des traitements contre les maladies auto-immunes.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

UCB
231,200 EUR Euronext Bruxelles +2,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank