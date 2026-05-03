Le groupe pharmaceutique belge UCB va racheter Candid Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars

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La société biopharmaceutique belge UCB UCB.BR a conclu un accord en vue d'acquérir la société privée Candid Therapeutics dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars, ont annoncé dimanche les deux entreprises.

UCB versera 2 milliards de dollars en paiements initiaux et jusqu'à 200 millions de dollars en paiements d'étapes potentiels pour Candid Therapeutics, dont le siège social est situé en Californie et qui travaille sur des traitements contre les maladies auto-immunes.