Le groupe Performance Food et US Foods mettent fin à leurs négociations de fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Performance Food Group Company

PFGC.N et US Foods USFD.N ne poursuivront pas de fusion potentielle, ont déclaré les entreprises lundi.

Cette décision intervient environ deux mois après que les distributeurs alimentaires ont accepté d'échanger des informations financières sensibles sans enfreindre les lois sur la concurrence. Les entreprises discutaient d'un accord potentiel depuis juillet , selon un rapport de Bloomberg News.

Le directeur général de Performance Food, George Holm, a déclaré lundi que l'exécution de son plan autonome était le meilleur moyen de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires, citant les résultats solides du premier trimestre et la dynamique de l'entreprise. L'entreprise a également réaffirmé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

US Foods est évalué à 15,85 milliards de dollars et Performance Food à 15,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de Performance Food ont baissé de 1 % dans les échanges avant bourse, tandis que celles de US Foods sont restées inchangées.

Reuters a rapporté en septembre que l'investisseur activiste Scott Ferguson avait rejoint le conseil d'administration de Performance Food Group, à un moment où le fonds spéculatif Sachem Head Capital Management incitait le distributeur alimentaire à envisager une fusion avec son rival US Foods.

George Holm avait déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise en août que le conseil d'administration avait déterminé qu'il n'y avait "aucune raison" de s'engager avec US Foods.