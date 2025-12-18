Le groupe Performance Food chute en raison de la transition de son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 décembre - ** Les actions du distributeur alimentaire Performance Food Group PFGC.N en baisse de 1,49% à 93,40 $
** La société nomme Scott McPherson au poste de chef de la direction, à compter du 1er janvier
** La société nomme également George Holm au poste de président exécutif
** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~10,53% depuis le début de l'année
