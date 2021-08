Le groupe ORPEA rejoint la Convention des Entreprises pour le Climat

Yves le Masne, Directeur Général du Groupe souligne :

« Je suis particulièrement heureux qu'ORPEA rejoigne aujourd'hui cette aventure collective de la CEC et poursuive ainsi l'action que le Groupe a engagée pour prendre en compte l'urgence environnementale dans la conduite de notre activité.

Nous menons depuis plus de 30 ans une mission de santé publique. Celle-ci est intimement liée à la question de notre environnement. Maîtriser l'impact de nos métiers sur le climat et les milieux naturels est plus qu'un enjeu, c'est une évidence et une nécessité absolue. Je crois à l'intelligence collective et je suis certain que cette dynamique nous permettra de porter un regard nouveau sur notre démarche. »



