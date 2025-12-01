Le groupe Omnicom en hausse alors qu'il licencie plus de 4 000 salariés

1er décembre - ** Les actions de la société de publicité et de marketing Omnicom Group OMC.N ont augmenté de 1,3 % à 72,55 $

** OMC va licencier plus de 4 000 employés et fermer plusieurs marques d'agences de publicité bien connues, après l'acquisition de son rival Interpublic Group IPG.D , rapporte le Financial Times, citant un entretien avec des cadres supérieurs

** Le patron d'OMC, John Wren, a déclaré que les suppressions d'emplois concernaient principalement des fonctions administratives, mais aussi certains postes de direction, rapporte le Financial Times

** John Wren affirme que les avantages financiers dépasseraient les 750 millions de dollars d'économies annuelles initialement prévues pour les investisseurs, selon le rapport

** La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, OMC avait chuté de ~17% depuis le début de l'année