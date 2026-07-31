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Le groupe nucléaire Westinghouse dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 12:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Westinghouse Electric Company a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé vendredi ce fournisseur de technologies et de services nucléaires.

Basée à Cranberry Township, en Pennsylvanie, Westinghouse rejoint un groupe croissant d’entreprises du secteur nucléaire cherchant à lever des fonds sur les marchés financiers, alors que l’essor des centres de données stimule la demande en électricité aux États-Unis.

X-Energy XE.O et Standard Nuclear STDN.N comptent parmi les principales entreprises du secteur nucléaire qui sont entrées en bourse cette année par le biais d’introductions en bourse traditionnelles.

Holtec Nuclear a également déposé une demande d’introduction en bourse à New York au début du mois.

Les dossiers confidentiels permettent aux entreprises de garder leurs finances secrètes jusqu’à la veille de la cotation et de préparer leur introduction en bourse à l’abri du regard du marché.

Le nombre d’actions à émettre et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés, a indiqué Westinghouse.

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