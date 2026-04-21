Le groupe nigérian Dangote fait appel à Honeywell pour développer ses activités dans le domaine des plastiques et des détergents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isaac Anyaogu

La raffinerie de pétrole nigériane Dangote a conclu un accord avec Honeywell HON.O pour utiliser la technologie du groupe industriel américain afin d'augmenter la production de produits pétrochimiques pour les plastiques et les détergents, ont déclaré les entreprises, élargissant ainsi l'empreinte du complexe de 20 milliards de dollars au-delà des carburants et rendant le Nigeria moins dépendant des importations.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan plus large de Dangote visant à construire une entreprise pétrochimique intégrée autour de la plus grande raffinerie d'Afrique, produisant localement des intrants industriels et de consommation tout en positionnant le Nigeria en tant que centre régional de fabrication.

Dangote a déclaré lundi qu'il utiliserait la technologie Oleflex d'Honeywell UOP pour produire 750 000 tonnes supplémentaires de propylène par an dans sa raffinerie de Lekki, afin de soutenir les plastiques utilisés dans l'emballage, les biens de consommation et les applications industrielles.

La raffinerie déploiera également des technologies Honeywell pour produire 400 000 tonnes par an d'alkylbenzène linéaire (LAB), un ingrédient clé des détergents et des produits de nettoyage. Une fois pleinement opérationnelle, l'usine LAB de Dangote devrait se classer parmi les plus grandes au monde.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

L'usine pétrochimique de Dangote, d'une valeur de 2 milliards de dollars, située dans le complexe de Lekki près de Lagos, à proximité de la principale raffinerie et d'une capacité de 830 000 tonnes métriques, a également commencé à produire du polypropylène en mars 2025, en sacs de 25 kg pour le marché local.

Dangote et Honeywell travaillent ensemble depuis des années sur la raffinerie principale, qui a actuellement une capacité de 650 000 barils par jour. Grâce à la technologie Honeywell, Dangote prévoit de porter sa capacité à 1,4 million de barils par jour d'ici 2028, ce qui, selon lui, en ferait la plus grande raffinerie du monde en termes de débit.