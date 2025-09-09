Le groupe Nebius atteint un niveau record grâce à l'accord de 17,4 milliards de dollars conclu avec Microsoft, qui confirme sa stratégie d'expansion

(Ajout d'un jalon, mise à jour du graphique) par Kritika Lamba

Les actions de Nebius Group NBIS.O ont bondi de près de 44 % à 91,75 dollars mardi, atteignant un niveau record , les investisseurs ayant salué son accord de 17,4 milliards de dollars pour la fourniture d'une infrastructure d'IA à Microsoft MSFT.O sur une période de cinq ans.

L'accord, qui pourrait être porté à 19,4 milliards de dollars si Microsoft augmente sa demande, souligne le besoin croissant de centres de données d'IA à haute performance dans le contexte d'une ruée mondiale vers le développement de technologies avancées d'intelligence artificielle générative.

L'action, qui a plus que doublé cette année, a bondi de 43,3 %, tandis que les actions de son concurrent CoreWeave ont augmenté de 4,4 %.

Les analystes estiment que Nebius est désormais bien positionné pour gagner d'autres clients de premier plan, notamment d'autres hyperscalers et des laboratoires d'intelligence artificielle de pointe, à mesure qu'il étend sa présence dans les centres de données grâce à de nouveaux projets à venir.

"Cet accord apporte une clarté sans précédent sur le potentiel de revenus à long terme de l'entreprise et réduit considérablement les risques liés au développement de ses capacités", a déclaré Hamed Khorsand, analyste chez BWS Financial.

Microsoft, qui a signalé à plusieurs reprises une pénurie d'infrastructures d'IA en nuage en raison des besoins croissants de ses clients, s'est tourné vers des fournisseurs tiers pour combler cette lacune.

Le géant de la technologie a conclu un accord similaire de plusieurs milliards de dollars avec CoreWeave CRWV.O , qui a également un contrat substantiel avec OpenAI pour les ressources informatiques d'IA.

Fondée à partir des actifs du géant technologique russe Yandex, la société Nebius, basée à Amsterdam, fournira principalement à Microsoft une infrastructure GPU dédiée à partir du nouveau centre de données de la société à Vineland, dans le New Jersey, à partir de la fin de l'année.

Le fondateur et directeur général Arkady Volozh a déclaré que le contrat avec Microsoft complète l'activité principale de Nebius et accélérera la croissance de son nuage d'IA en 2026 et au-delà.

L'activité principale de la société consiste à fournir aux clients des services cloud d'IA complets basés sur l'informatique de Nvidia NVDA.O , offrant aux développeurs d'IA les outils et services logiciels et matériels nécessaires pour construire et exécuter leurs modèles.