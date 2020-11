Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le groupe musical français Believe vise une IPO de deux milliards d'euros en 2021 Reuters • 12/11/2020 à 16:47









LE GROUPE MUSICAL FRANÇAIS BELIEVE VISE UNE IPO DE DEUX MILLIARDS D'EUROS EN 2021 par Arno Schuetze FRANCFORT (Reuters) - Believe prépare une introduction en Bourse pour 2021 qui pourrait valoriser le groupe français d'édition et de distribution musicale à environ deux milliards d'euros, a-t-on appris de sources proches du dossier. Believe, qui souhaite ainsi profiter des niveaux de valorisation élevés des valeurs technologiques, travaille avec la banque Rothschild en vue de cette IPO qui pourrait avoir lieu à Paris ou à New York, a précisé l'une des sources, ajoutant que d'autres banques seraient sollicitées par la suite et que la valorisation retenue pourrait évoluer. Believe et ses fondateurs n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour un commentaire et Rothschild n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Le groupe musical, basé à Paris et connu également sous les noms de Believe Digital, Believe Music et Believe Distribution Services, est spécialisé dans l'accompagnement des artistes. Il distribue aussi leur musique et leurs clips vidéos sur les services de streaming et de téléchargement. Believe travaille notamment avec les plates-formes Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube, Amazon Music et Napster. Parmi ses clients, figurent les labels World Circuit, TruThoughts, Soundway ou encore Brownswood Recordings et des artistes tels que Gaven James, Novo Amor et Parov Stelar. Une IPO permettrait au groupe de récolter des fonds pour accélérer sa croissance, a expliqué l'une des sources. En 2015, Technology Crossover Ventures (TCV), XAnge, GPBullhound Sidecar et Ventech ont pris des participations dans Believe dans le cadre d'un tour de table de 60 millions de dollars (50,8 milliards d'euros). Selon des informations de presse, Sony Music Entertainment voulait en 2017 racheter le groupe mais les discussions n'ont pas abouti. D'après le quotidien les Echos, Believe aurait dégagé en 2019 un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros. Le groupe n'a jamais communiqué sur ses résultats. (Arno Schuetze, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.