Le groupe maritime CMA CGM va créer une co-entreprise portuaire avec Stonepeak

Le groupe maritime français CMA CGM et la société d'investissement américaine Stonepeak ont convenu de créer une coentreprise évaluée à près de 10 milliards de dollars pour exploiter et investir dans des terminaux portuaires, notamment aux États-Unis, ont annoncé les deux sociétés mercredi. CMA CGM, le troisième groupe mondial de transport maritime par conteneurs, a annoncé l'année dernière son intention d'investir 20 milliards de dollars aux États-Unis, s'attirant les louanges du président Donald Trump qui a fait de la relance du secteur du transport maritime américain une priorité politique.

Dans le cadre de la coentreprise de terminaux, Stonepeak investira 2,4 milliards de dollars pour acquérir une participation minoritaire de 25 %, tandis que CMA CGM intégrera 10 terminaux qu'elle contrôle déjà, notamment à New York et à Los Angeles, ont indiqué les entreprises dans un communiqué.

Stonepeak fournira potentiellement un financement supplémentaire de 3,6 milliards de dollars pour de futurs projets de terminaux communs. CMA CGM, quant à elle, utilisera les 2,4 milliards de dollars issus de la transaction pour investir dans la croissance de ses activités principales, selon le communiqué.

"La création de United Ports LLC, notre joint-venture avec Stonepeak, marque une étape importante dans le développement de nos activités de terminaux aux États-Unis et dans le monde", a déclaré Rodolphe Saade, président-directeur général de CMA CGM, dans le communiqué.

La joint venture, qui devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année, a été annoncée précédemment par le Wall Street Journal.

Les terminaux couverts par l'accord comprennent également des installations en Espagne, au Brésil, en Inde, à Taïwan et au Viêt Nam.

À l'instar de ses rivaux, CMA CGM a investi massivement dans les terminaux portuaires afin de renforcer son accès aux itinéraires clés et d'être moins tributaire des revenus volatils du transport maritime. Le groupe marseillais, contrôlé par la famille Saade, a exprimé son intérêt pour l'acquisition de certains des ports de CK Hutchison 0001.HK . Le conglomérat de Hong Kong a proposé de vendre des ports, dans un contexte de tensions entre Washington et Pékin pour le contrôle des routes commerciales, y compris le canal de Panama.

Stonepeak, dont le siège est à New York, gère environ 80 milliards de dollars et se concentre sur les infrastructures.