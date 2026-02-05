Le groupe Maas s'effondre en raison de son virage vers l'IA, le désinvestissement de 1,2 milliard de dollars de son pôle matériaux effrayant les investisseurs

Les actions chutent de 26 %, en passe d'enregistrer la plus forte baisse jamais enregistrée en une journée

L'opération devrait être finalisée au cours du deuxième semestre de l'année 2026

Maas va investir 100 millions de dollars australiens dans Firmus Group pour une participation de 1,7 %

Le groupe australien Maas MGH.AX a déclaré jeudi qu'il vendrait sa division des matériaux de construction pour un montant pouvant atteindre 1,70 milliard de dollars australiens (1,19 milliard de dollars) afin de s'orienter vers les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 26 %.

Maas Group vendra son unité Construction Materials (CM) à la branche locale du cimentier allemand Heidelberg Materials

HEIG.DE , HMA, et investira 100 millions de dollars australiens dans la société d'infrastructure d'intelligence artificielle Firmus Group NVDA.O , soutenue par Nvidia, pour une participation de 1,7 %.

Fondé il y a plus de vingt ans par l'ancien joueur de rugby Wes Maas, le conglomérat vend une unité qui a généré environ la moitié de son bénéfice d'exploitation de base de 219 millions de dollars australiens au cours de l'exercice 2025.

Les actions de l'entreprise ont plongé de 26,1 %, ce qui représente la plus forte baisse jamais enregistrée en une journée, tandis que l'indice de référence plus large .AXJO a baissé de 0,4 %.

Ron Shamgar, responsable des actions australiennes chez TAMIM Asset Management, a déclaré que le marché était surpris que la société se retire d'une activité de construction solide dans le Queensland, profitant de la croissance démographique et de la préparation des Jeux olympiques de Brisbane.

"Au lieu de cela, elle se lance dans le secteur de l'intelligence artificielle et des centres de données, où les dépenses en capital sont élevées."

Cette cession s'inscrit dans le cadre d'une réorientation plus large du fournisseur australien de matériaux, d'équipements et de services de construction vers la construction de centres de données, un secteur qui a suscité l'intérêt des investisseurs en raison de l'augmentation de la demande d'installations destinées à soutenir les systèmes d'intelligence artificielle.

Le propriétaire australien de centres de données Goodman Group GMG.AX s'est déjà lancé dans une réorientation vers le développement de centres de données.

L'investissement minoritaire de 100 millions de dollars australiens de Maas Group dans Firmus fait suite à des transactions antérieures avec la société. À la mi-décembre, il a obtenu un contrat d'infrastructure électrique de 200 millions de dollars australiens avec Firmus Technologies.

À l'issue de la transaction, environ 1 140 employés seront transférés à HMA avec les activités liées aux matériaux de construction, ce qui permettra d'assurer la continuité des opérations, a indiqué le groupe.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année civile 2026 et est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.

(1 dollar = 1,4292 dollar australien)