Le groupe Maas chute avec son virage vers l'IA, la cession de son activité matériaux pour 1,2 milliard de dollars effrayant les investisseurs

Les actions chutent de 26 % et sont en passe de connaître la plus forte baisse jamais enregistrée en une journée

L'opération devrait être achevée au second semestre 2026

Maas va investir 100 millions de dollars australiens dans Firmus Group pour une participation de 1,7 %

La plus grosse opération pour Heidelberg Materials depuis près de dix ans

Le groupe australien Maas MGH.AX a déclaré jeudi qu'il vendrait sa division des matériaux de construction pour un montant pouvant atteindre 1,70 milliard de dollars australiens (1,19 milliard de dollars) afin de s'orienter vers les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 26%.

Cette cession s'inscrit dans le cadre d'une réorientation plus large du fournisseur australien de matériaux de construction, d'équipements et de services vers la construction de centres de données, un secteur qui a suscité l'intérêt des investisseurs en raison de la demande croissante de systèmes de soutien à l'intelligence artificielle.

Maas Group vendra son unité Construction Materials à la branche locale de Heidelberg Materials HEIG.DE , HMA, et investira 100 millions de dollars australiens dans la société d'infrastructure d'IA Firmus Group, soutenue par Nvidia

NVDA.O , pour une participation de 1,7 %.

Pour Heidelberg Materials, il s'agit de la plus grosse transaction depuis l'achat d'Italcementi pour 6,7 milliards d'euros (7,9 milliards de dollars) en 2016.

LES ACTIONS CHUTENT DE PLUS DE 26 %

Maas Group, fondé il y a plus de vingt ans par l'ancien joueur de rugby Wes Maas, vend une unité qui a généré environ la moitié de son bénéfice d'exploitation de base au cours de l'exercice 2025.

Les actions de la société ont plongé de 26,1 %, soit la plus forte baisse jamais enregistrée en une journée, tandis que l'indice de référence plus large .AXJO a reculé de 0,4 %.

Ron Shamgar, responsable des actions australiennes chez TAMIM Asset Management, a déclaré que le marché était surpris que la société se retire d'une activité de construction solide dans le Queensland, profitant de la croissance démographique et de la préparation des Jeux olympiques de Brisbane, "et qu'elle se lance plutôt dans le secteur de l'IA/des centres de données, qui nécessite beaucoup de dépenses en capital".

Le propriétaire australien de centres de données Goodman Group GMG.AX s'est déjà engagé dans une réorientation vers le développement de centres de données.

L'investissement minoritaire de 100 millions de dollars australiens de Maas Group dans Firmus fait suite à l'obtention d'un contrat d'infrastructure électrique de 200 millions de dollars australiens avec Firmus Technologies à la mi-décembre.

Après la finalisation de la transaction, prévue pour le second semestre 2026, environ 1 140 employés seront transférés avec l'activité des matériaux de construction à HMA, assurant ainsi la continuité des opérations, a déclaré le groupe. (1 $ = 1,4292 dollar australien) (1 $ = 0,8474 euro)