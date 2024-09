Le Groupe Klarsen lance K-ID, sa solution de Performance Marketing Omnicanale

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), leader français dans le domaine du data marketing, annonce le lancement de sa nouvelle solution, K-ID.



Une nouvelle étape dans le développement du Groupe :

Conformément à son plan de développement organique, le Groupe Klarsen structure et renforce son offre avec pour objectif une croissance continue et une amélioration de la rentabilité. Cette nouvelle solution vient renforcer l’offre et le positionnement commercial du Groupe.



Une solution tout-en-un pour le ciblage et la diffusion de campagnes :

Avec K-ID, le Groupe Klarsen propose une solution simple et rapide, permettant aux annonceurs d’orchestrer et d’optimiser leurs campagnes d’acquisition, de fidélisation et de réactivation sur tous les supports disponibles.

• Identification des cibles par ID anonymisé

• Diffusion omnicanale sur l’ensemble des médias disponibles

• Analyse de performance en temps réel pour un pilotage optimal



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :